

حقق ريال مدريد حامل اللقب المطلوب عندما قلب تأخره أمام ضيفه إسبانيول إلى فوز صريح 3-1، بقيادة مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، قلص به الفارق موقتا إلى ست نقاط مع برشلونة المتصدر، الذي يلاقي أتلتيك بلباو اليوم، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وخاض بطل أوروبا 14 مرة، المباراة بغياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاما)، أفضل لاعب في العالم، بسبب اصابة في كاحله. وبشكل مفاجئ، افتتح خوسيلو التسجيل باكرا بتسديدة يسارية رائعة في الزاوية العليا البعيدة للحارس البلجيكي المتفرج تيبو كورتوا (8).

بمجهود فردي، عادل فينيسيوس جونيور مراوغا على الجهة اليسرى، قبل أن يخدع الدفاع باجتياح عرضي وتسديدة أرضية مباغتة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس فرناندو باتشيكو (23).

وقلب ريال النتيجة بعرضية ذكية من لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، عكسها عرضية قوية بمساعدة العارضة قلب الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو (39).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع، أحرز البديل ماركو أسنسيو هدفا ثالثا لريال مدريد، بتسديدة يسارية جميلة من داخل المنطقة بعد مجهود من ناتشو (90+3).