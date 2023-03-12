

خسر الأهلي أمام مضيفه ماميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي 5-2 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.



أحرز هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقة 13 وبيرسي تاو في الدقيقة 61، فيما تناوب على تسجيل خماسية «صن دوانز» كل من مارسيلو أليندي في الدقيقة الرابعة وثيمبا زواني في الدقيقة 24 وتيبوهو موكيانا في الدقيقة 40 وبيتر شالوليلي في الدقيقتين 73 و88. وبهذه النتيجة ضمن صن دوانز التأهل إلى ربع نهائي المسابقة بعد أن ارتفع رصيده إلى 10 نقاط ليصبح في صدارة المجموعة يليه الهلال السوداني برصيد 9 نقاط ثم الأهلي الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون أي رصيد من النقاط.



ويسعى الأهلي للفوز بالمباراتين المتبقيتين بدور المجموعات من أجل ضمان بطاقة التأهل الثانية للدور ربع النهائي، حيث سيواجه مضيفه القطن الكاميروني الجمعة المقبل بالجولة الخامسة وضيفه الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات، بشرط ضمان عدم فوز الهلال في اللقاء المقبل، حيث يستضيف صن دوانز السبت المقبل بالجولة الخامسة في السودان.