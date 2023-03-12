

أخمد بورنموث متذيل الترتيب فورة ليفربول المنتشي من فوز تاريخي، وأسقطه 1-0 بمساعدة من المصري محمد صلاح الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. افتتح المضيف التسجيل عندما راوغ المهاجم البوركينابي دانغو واتارا على الجهة اليمنى ولعب عرضية، خطفها سريعة أرضية من قلب المنطقة الدنماركـي فيليـب بيلينـغ (28)، رافعـا رصيــده إلى 6 أهـــداف هــذا الموسم، أي ضعف ما سجله في 3 مواسم.



لم يكن ظهير بورنموث آدم سميث محظوظا عندما ارتدت رأسية جوتا من يده، فنال الضيوف ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكــم الفيديو المساعـــد (في ايه آر)، أهــدرها صلاح برعونة عالية بعيدة عن المرمى (70).



ورفع بورنموث رصيده إلى 24 نقطة، في حين تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة.



وتغلب تشلسي على مضيفه ليستر سيتي 3-1. وسجل ثلاثية «البلوز» كل من بن تشيلويل (11) وكاي هافيرتز (45+5) وماتيو كوفاسيتش (78)، فيما أحرز باتسون داكا هدف «الثعالب» الوحيد (39).



الفوز رفع رصيد تشلسي إلى 37 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ليستر عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.



وفي بقية اللقاءات، فاز إيفرتون على برينتفورد 1-0، وتوتنهام على نوتنغهام فوريست 3-1، فيما تعادل ليدز يونايتد مع برايتون 2-2. ويواجه أرسنال اختبارا جديدا لقدراته لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2004، عندما يحل ضيفا على جاره فولام.



ويلعب اليوم كذلك مان يونايتد مع ساوثمبتون، ووست هام مع أستون فيلا، ونيوكاسل يونايتد مع ولفرهامبتون.