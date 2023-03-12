

بيروت - ناجي شربل



ظفر فريقا الحكمة بيروت والصفاء بـ «حزام النجاة» للبقاء في مصاف أندية الدرجة الأولي، اذ حققا نتيجة إيجابية في المرحلة الخامسة والأخيرة إيابا من مباريات «مجموعة الهبوط» للفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12، فيما عاد السلام زغرتا إلى الدرجة الثانية بعد موسم واحد في الأولى رافقه أيضا الاخاء الأهلي عاليه، حيث نجح الحكمة بيروت في الفوز على ضيفه الاخاء الأهلي عاليه 2-1 ليكرر سيناريو الموسم الماضي بتفادي الهبوط في المرحلة الأخيرة، فيما تعادل الصفاء مع ضيفه السلام زغرتا 1-1.



الى ذلك، يسدل الستار اليوم على النسخة 63 من الدوري العام اللبناني بـ «مباراة البطولة» بين العهد المتصدر وحامل اللقب والأنصار الوصيف، المقررة عصرا على مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.



ويملك العهد 33 نقطة مقابل 32 للأنصار، علما أن «الزعيم الأخضر» تصدر غالبية مراحل البطولة خصوصا في الدوري المنتظم و«مجموعة الصدارة» للفرق الستة الأولى بمرحلتي ذهاب وإياب، إلا انه فقد الصدارة الأسبوع الماضي بعد تلقيه خسارته الأولى أمام غريمه التقليدي النجمة 2-3، في حين تعثر العهد مرة واحدة أمام شباب الساحل في الدوري المنتظم، وللعهد أفضلية الفوز أو التعادل، في حين لا بديل عن الفوز للأنصار للتتويج باللقب.



وسيفقد الخاسر فرصة احتلال المركز الثاني، في حال فوز النجمة على الشباب الغازية، وبالتالي فرصة اللعب في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المخصصة لبطل الدوري ووصيفه.



ويتطلع الأنصار إلى تعزيز رقمه القياسي بلقب 15، فيما يسعى العهد إلى لقب تاسع يفض به شراكته مع النجمة بثمانية ألقاب كل منهما.



هذا، وسيقود المباراة طاقم حكام أجنبي، واتخذ الاتحاد اللبناني لكرة القدم إجراءات خاصة لتأمين سلامة المشجعين المحددين بـ 700 لكل فريق، مع قصر الدخول إلى المنصة الرسمية على الإعلاميين.