

الدوحة - فريد عبدالباقي



خضع نجم باريس سان جرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا لعملية جراحية ناجحة في كاحله المصاب في مستشفى سبيتار الشريك الطبي الرسمي للفريق الباريسي أمس الأول، وذلك بعد وصوله في وقت مبكر من صباح الجمعة إلى الدوحة، حيث أشرف على العملية المدير الطبي لمستشفى سبيتار البروفيسور الجراح بيتر دهوغ، وجراح الكاحل الشهير بيآر جيمس كالدر من عيادة فورتيوس لندن والجراح وطبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار.

ويواجه اللاعب البالغ 31 عاما خطر الغياب عن الملاعب 4 أشهر، بعد إصابة تعرض لها خلال لقاء ليل بالدوري الفرنسي في 19 فبراير.

وسبق لنيمار أن زار سبيتار في يناير 2019 حيث خضع لسلسلة فحوصات وتقييمات طبية في سبيتار، كجزء من إعادة تأهيله بعد إصابة في مشط القدم تعرض لها في فبراير 2018.



وقد خاض لاعب برشلونة الإسباني السابق 49% من مباريات سان جرمان في الدوري الفرنسي منذ وصوله.