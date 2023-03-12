عبدالعزيز الفضلي



دعت جمعية المعلمين وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، إلى النظر في تظلم معلمات رياض الأطفال على نتيجة اختبار الوظائف الإشرافية.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية حمد الهولي في كتاب وجهه للوزير العدواني، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، يسرنا أن ننقل لكم تظلم مجموعة من معلمات رياض الأطفال على نتيجة اختبار الوظائف الإشرافية، وذلك بسبب عدم معرفتهن بآلية الاختبار وتدريبهن عليه خصوصا آلية الانتقال من صفحة إلى صفحة أخرى وعدم تثبيت الإجابة الذي أثر سلبا على النتيجة للمتقدمات من المعلمات.