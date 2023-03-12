أسامة دياب



أكد سفير روسيا الاتحادية لدى البلاد نيكولاي ماكاروف أن الكويت كانت أول دولة في منطقة الخليج العربي تقيم علاقات ديبلوماسية مع موسكو، لافتا إلى أن العلاقات الروسية- الكويتية تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، عندما تمتعت السفن البحرية الروسية فارياج وأسكولد وبويارين بترحيب حار عندما رست على شواطئ الكويت. وأضاف السفير ماكاروف في تصريح بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين روسيا والكويت، لقد ثبتت صداقتنا على مدى عقود كونها تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح والرؤى المشتركة فيما يتعلق بسيادة القانون الدولي ومبادئ عدم المواجهة والسعي إلى التسوية السلمية للنزاعات والأزمات، معربا عن تقديرهم لجهود الكويت الإنسانية والخيرية الرائعة التي تحظى بتقدير كبير من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.



وتابع: لقد أثبت الدور الإنساني العالمي الرائد للكويت مرة أخرى مؤخرا، عندما كانت من أولى الدول التي قدمت المساعدة لشعبي تركيا وسورية المتضررين من الزلزال المدمر، مشيرا إلى أن تعاون البلدين في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، ولاسيما خلال فترة عضوية الكويت في مجلس الأمن الدولي، ساهم في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم.