وصل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس السبت إلى عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط، حيث كان في استقباله وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. وتأتي الزيارة إلى السلطنة لترؤس وفد الكويت في أعمال اللجنة الكويتية ـ العمانية المشتركة بدورتها التاسعة المنعقدة أمس واليوم.



وإلى جانب ذلك، فإن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله إلى سلطنة عمان الشقيقة تشكل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتباحث بشأن كل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة.