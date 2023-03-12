بـعـث صـاحـب الـسـمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الـشقـيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، بوفاة المغفور لها بـإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه بالإجـمـاع رئيسا لجمهورية الصين الشعبية الــصـديقة لولاية ثالثة، مشيدا سموه بما حقـقته جمهورية الصين الشعبية الصديقة طوال فترة رئاسته من إنجازات بارزة شملت مختلف الميادين وارتقت بمسارها الحضاري العريق وبصورة عززت من المكانة المرموقة للبلد الصديق لدى المجتمع الدولي، ومعبرا سموه عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والراسخة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية والتي تشهد تطورا مـسـتمرا في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، متمنيا سـمـوه له موفور الـصحة والعافية ولجمهورية الصين الشـعبية الصديقة المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.