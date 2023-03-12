أسامة دياب



استضافت سفارة سلطنة عمان لدى البلاد في مقرها نهاية الأسبوع الماضي الاجتماع التنسيقي الأول لسفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الكويت.



ترأس الاجتماع السفير العماني د.صالح الخروصي، وذلك بحضور كل من ممثل وزارة الخارجية الكويتية المستشار نواف الضيدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة د.مطر النيادي، وسفير مملكة البحرين صلاح علي المالكي، وسفير دولة قطر علي بن عبدالله آل محمود، ونائب رئيس البعثة في سفارة سلطنة عمان المستشار شهاب بن سالم الرواس.



هذا، وذكر السفير د.الخروصي في تصريح صحافي، أن الاجتماع تطرق إلى التنسيق المشترك بين البعثات الديبلوماسية الخليجية ووزارة الخارجية الكويتية تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري لدول المجلس.



الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان تترأس حاليا الدورة الحالية رقم 43 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.