بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته، بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. من جانب آخر، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه بالإجماع رئيسا لجمهورية الصين الشعبية الصديقة لولاية ثالثة، راجيا سموه له وافر الصحة والعافية والتوفيق والسداد.