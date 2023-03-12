مركز تيماء الصحي يجمع قطاعات الأسنان تحت سقفه ويضم 18 عيادة موزعة على طب الأسنان العام والمتقدم والعصب وجراحة الفم واللثة والأطفال

افتتاح عيادات لطب الأسنان المتقدم في مركز النسيم الصحي ومركز سعد العبد الله قطعة 5 وتقوم بتقديم جميع علاجات طب الأسنان في عيادة واحدة وتحت يد طبيب واحد

مركز تيماء سيعمل فترتين صباحية ومسائية وهناك خطط مستقبلية أخرى للعمل سيكشف عنها قريباً

نسعى لأن يكون «تيماء» مركزاً تدريبياً للأطباء.. وقد تم تجهيزه بقاعة للمحاضرات وأماكن للتدريب

المركز سيخدم منطقتي «تيماء» و«العيون» بالجهراء.. وسيضم «الواحة».. وهناك توجّه للتوسع

عبدالكريم العبدالله

كشف رئيس وحدة خدمات طب الأسنان بمنطقة الجهراء الصحية د.أنور الشمري عن تشغيل عيادات الأسنان حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل قريبا في مراكز الرعاية الأولية بمنطقة الجهراء الصحية، والتي تعمل في ذلك الوقت. وذكر د.الشمري لـ«الأنباء» على هامش جولة في مركز تيماء الصحي لطب الأسنان أنه تم تفعيل حجز المواعيد لعيادات الأسنان بمراكز الرعاية الأولية «أونلاين»، لافتا إلى أنه أصبح في متناول المراجعين الاختيار بين الحجز الإلكتروني، أو الحضور وحجز دوره والانتظار. وعن مركز تيماء الصحي لطب الأسنان، ذكر أنه يجمع قطاعات الأسنان تحت سقف واحد، ويضم 18 عيادة موزعة على طب الأسنان العام والمتقدم والعصب وجراحة الفم واللثة والأطفال، مشيرا إلى السعي لأن يكون مركز تيماء لطب الأسنان «مركزا تدريبيا للأطباء»، حيث تم تجهيزه بقاعة لعمل المحاضرات، وأماكن مخصصة للتدريب. وعن طب الأسنان المتقدم، وصفه بأنه التخصص «الجوكر»، وذلك لأن الطبيب يقوم بتقديم كل علاجات الأسنان في عيادته، من علاجات أولية إلى التخصصية مثل علاج العصب وعمليات اللثة والتركيبات الثابتة وزراعة الأسنان والتقويم والجراحة، وفيما يلي التفاصيل:

بداية، تحدث د.أنور الشمري عن مركز تيماء الصحي لطب الأسنان، وعن أقسامه، قائلا: لدينا مجمل يحتاج إلى تفصيل مبين، فالمركز قد ابتدأ بفكرة، وتم تبنيها بوساطة الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان، ومدير منطقة الجهراء الصحية.



- وكانت الفكرة أن يتم إنشاء مركز متكامل يشمل جميع قطاعات الأسنان تحت سقف واحد، ويتم تقديم الخدمات بما يواكب البروتوكولات العلمية الصحيحة والحديثة والآمنة، ومعايير الجودة التي يتبناها قطاع طب الأسنان في الكويت.



- كما أن مركز تيماء الصحي جمع قطاعات الأسنان تحت سقفه، حيث يحتوي على 18 عيادة مقسمة إلى: 4 عيادات طب أسنان عام، و4 عيادات لعلاج العصب وأقنية الجذور، و3 عيادات لجراحة الفم والأسنان، و3 عيادات لطب الأسنان المتقدم، و3 عيادات الأطفال (غير المشمولين ببرامج صحة الفم)، وعيادة لثة وزراعة.



- ويضم المركز عيادة للطوارئ العامة، وغرفة للتعقيم المركزي، ومختبرا لصناعة الأسنان، وقسما للأشعة، وقاعة للمحاضرات والتدريب، والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية التي توفرها وزارة الصحة، والتي توافق معايير الجودة، علما انه قريبا سيتم افتتاح صيدلية في المركز.



أقسام نوعية



وعن أهمية هذا المركز رغم وجود مركز تخصصي وعيادات أسنان في مراكز الرعاية الأولية، ذكر أنه لا يمكن أن ندعي بأن مركز تيماء الصحي هو تكرار لفكرة مراكز الأسنان التخصصية، بل المراكز التخصصية هي جزء من 4 أجزاء مكونة لمركز تيماء الصحي لطب الأسنان، حيث إن المركز يحتوي على قسم طب الأسنان العام، وقسم لطب الأسنان المتقدم، وطب أسنان الأطفال (غير المشمولين في برامج صحة الفم)، وهذه الأقسام لا تتوافر في المراكز التخصصية.



ومع هذا، قد ندعي بأن المركز هو مساند للمركز التخصصي، حيث سيخفف الضغط على مركز الجهراء التخصصي عن طريق التوسع الأفقي واللامركزي، وكذلك التسهيل على المراجع، والذي سيتلقى العلاج بشكل كامل تحت سقف واحد، من غير الحاجة للعودة إلى المراكز الصحية (المستوصفات). وقد يكون عامل القرب وسهولة التناول من إحدى مميزات المركز، حيث أنه قريب من المناطق التي تقدم الخدمات العلاجية لها. ومن مميزات هذا المركز هي توافر الاستشاريين المختصين، اذ قد يحتاج طبيب الأسنان العام إلى استشارة الطبيب الأخصائي، وهذا المركز سهل من هذا الأمر.



المناطق السكنية



وعن المناطق السكنية التي سيخدمها المركز، أوضح أنه بداية وكمرحلة أولى سيغطي المركز كلا من منطقة تيماء، ومنطقة العيون، أما في المرحلة النهائية فسيتم ضم منطقة الواحة إلى المناطق السابقة، وقد يكون هناك توسع مستقبلي للمركز، مع ملاحظة أن عيادات طب الأسنان العام تقوم بتقديم الخدمات العلاجية لمنطقة تيماء فقط.



العمليات الصعبة



وبسؤاله عن إمكانية إجراء عمليات الأسنان الصعبة في هذا المركز، والتنسيق مع المراكز التخصصية لطب الأسنان لتحويل هذه الحالات، قال د.الشمري إن الأطباء العاملين في العيادات التخصصية، لديهم من الشهادات والتدريب ما يؤهلهم للقيام بعمليات الأسنان تحت البنج الموضعي، كما هو معمول به في المركز التخصصي، مع التنسيق المستمر في تصنيف الحالات التي تحتاج لعمليات تحت البنج العام والتي يتم عملها في مستشفى الجهراء.



وبالنسبة لقسم الجراحة في المركز فهو يقدم خدمات مماثلة لما يتم تقديمه في مركز الجهراء التخصصي لطب الأسنان، كذلك هناك ربط بين المركز والمركز التخصصي، في بعض الأمور الأخرى. وعن القدرة الاستيعابية للمركز سواء لليوم أو الأسبوع أو السنة، ذكر أنه بعد أن يتم العمل بكامل الطاقة القصوى للعيادات، من المتوقع أن تبلغ الطاقة اليومية القصوى لعدد المراجعين في الفترتين الصباحية والمسائية من 300 -400 مراجع.



وأشار إلى أن المركز في البداية سيعمل في فترتين صباحية ومسائية، وهناك خطط مستقبلية أخرى لعمل المركز سيتم الكشف عنها قريبا.



جاهزية للتدريب



وكشف د.أنور الشمري عن أن تدريب وتطوير الجانب الفني والعلمي لدى الأطباء هو من الأهداف التي تم التركيز عليها في بداية فكرة المركز، ولهذا نهدف لان يكون مركز تيماء لطب الأسنان «مركزا تدريبيا للأطباء»، حيث تم تخصيص قاعة لعمل المحاضرات، مع تجهيزها بأجهزة مخصصة لتدريب الأطباء.



وأوضح أنه تم تجهيز المركز بكل ما يحتاجه من طواقم طبية وإدارية، وتجهيزات طبية، مع بقاء بعض التجهيزات في طور التنفيذ، حيث قامت إدارة طب الأسنان مشكورة بتوفير أحدث الأجهزة الطبية التي توفرها وزارة الصحة، وكذلك منطقة الجهراء الصحية، كما قامت بتوفير وتجهيز المركز ليكون حاضنة صحية مهمة في قطاع طب الأسنان، علما انه وما وافق ذلك من تعاون مثمر بين قطاع طب الأسنان ومنطقة الجهراء الصحية ولد حالة من التكامل الصحي في الخدمات الصحية المقدمة.



وعما إذا كانت هناك آلية للتعامل مع الحالات الطارئة، قال د.أنور الشمري: لقد تم تخصيص عيادة للطوارئ العامة، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة المخصصة للطوارئ، وذلك حماية للأرواح وللارتقاء بالخدمات الصحية الآمنة في المركز، مضيفا أنه تجدر الملاحظة أن الأطباء جميعا قد اجتازوا دورات الإسعاف الأولية والمتقدمة. كما تم الاتفاق مع الرعاية الأولية في المنطقة على جعل مركز تيماء الصحي هو المركز المعني بحالات الطوارئ في مركز تيماء الصحي لطب الأسنان.



وكشف أن المركز شمل جميع قطاعات طب الأسنان، بمن فيهم الأطباء على تنوع درجاتهم العلمية، حيث ان في قسم طب الأسنان العام تجد الممارسين العامين على درجاتهم، وعيادات الاختصاص تجد الاختصاصيين والاستشاريين وغيرهم، وقامت إدارة طب الأسنان مشكورة، بتوفير الطواقم الطبية اللازمة لتشغيل المركز بكامل طاقته.



التوسع في عيادات الأسنان بالجهراء



وبصفته رئيس وحدة خدمات طب الأسنان في الجهراء، تحدث د.أنور الشمري عن الجديد في قطاع طب الأسنان في منطقة الجهراء الصحية، قائلا: الجديد عادة مفيد، وهذا ما نطمح إليه، بداية تم التوسع في عيادات الأسنان بالمنطقة، وكذلك تجديد وتغيير العيادات في بعض المراكز الصحية على أحدث الطرز الصحية المتوافرة، والتي تقدمها إدارة طب الأسنان في وزارة الصحة. وكذلك تم افتتاح عيادتين لطب الأسنان المتقدم، إحداها في مركز النسيم الصحي، والأخرى في مركز سعد العبدالله قطعة 5، وتقوم هذه العيادات بتقديم جميع علاجات طب الأسنان في عيادة واحدة وتحت يد طبيب واحد.



كما تم تشغيل خدمات المواعيد «أونلاين» بالتعاون مع قطاع طب الأسنان ووزارة الصحة، حيث أصبح الآن في متناول المراجعين الاختيار بين حجز موعده أونلاين، أو الحضور وحجز دوره والانتظار.



وتم أيضا القيام بعمل دورات علمية وتدريبية لأطباء المنطقة بالتعاون مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية وإدارة طب الأسنان ممثلة بمراقبة التخطيط والتدريب.



ونبشر المراجعين بتشغيل عيادات الأسنان بمراكز الرعاية الأولية في منطقة الجهراء الصحية في الفترة من الساعة 9 مساء حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك في المراكز التي تعمل في هذا الوقت، بعد أخذ الموافقة من الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.مشعل الكندري، ومدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي.



كما نشير أيضا إلى تم التعاون مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية ممثلا ببرامج البورد الكويتي لطب الأسنان بعمل دورات تدريبية في منطقة الجهراء للمقيمين المقيدين في البورد الكويتي لطب الأسنان.



أقصى الجهود



وعن مدى رضاه عن مستوى الخدمة الطبية للأسنان في محافظة الجهراء وتقييمه لمستوى الخدمة، قال د.الشمري: كلمة رضا قد لا تعني النجاح في كل أوقاتها، فقد أكون راضيا لأني بذلت جهدي بالتعاون مع زملائي، وقدمنا أقصى ما نستطيع، كما ندعي، وإن كنا مقصرين، ولكن، لا يمكن أن أدعي الرضا في بداية عملنا، فالرضا الحقيقي يكون في النهاية والخاتمة والمحصلة ورضا المراجعين، فهو الأهم وعليه يعول ويرجع.



- أما تقييمي لمستوى الخدمة المقدمة في منطقة الجهراء، فهي جيدة، ولا يمكن أن ندعي أنها ممتازة مادام هناك مراجع غير راض عما نقوم.



وذكر أن منطقة الجهراء الصحية فيها 10 مراكز صحية ومركز أسنان صحي وعيادة في المستشفى، وكلها تقدم خدمات علاجية أولية ماعدا عيادات مركز تيماء الصحي لطب الأسنان وعيادات طب الأسنان المتقدم في مركز النسيم الصحي ومركز سعد العبدالله قطعة 5 الصحي وعيادة المستشفى المخصصة للطواقم الطبية، حيث يتم تقديم خدمات علاجية متخصصة.



طواقم طبية مجتهدة



وعما إذا كان عدد الطواقم الطبية يكفي لتشغيل جميع العيادات، قال د. الشمري نعم، نسبة وتناسبا مع عدد العيادات والمراكز الصحية، فالطواقم الطبية كافية في الوقت الحالي والمستقبلي، مع الملاحظة، ومن باب ذكر محاسن أطباء الجهراء، حيث يقومون بتقديم خدمات علاجية بكامل طاقتهم، وإحصائياتهم تشهد على ذلك، ومع هذا لا يدعي أحد الكمال، فأحيانا التقصير موجود.



وأضاف أن العيادات تعمل في فترتين صباحية ومسائية، تبدأ مع عمل المراكز وتنتهي في الساعة 9 مساء، مع التذكير بالبشارة الخاصة بتشغيل العيادات قريبا في الفترة من الساعة الـ9 مساء حتى الـ12 بعد منتصف الليل في المراكز التي تعمل في تلك الفترات.



دعم مستمر



وعن دعم منطقة الجهراء الصحية وقطاع طب الأسنان ممثلة بالوكيل المساعد ومراقب التنسيق والمتابعة في إدارة طب الأسنان، استشهد د.الشمري بقول رسول الله ﷺ «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»، مضيفا: من باب ذكر الخير لأصحابه، فمواقف ودعم الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان، ومدير منطقة الجهراء الصحية، ومراقب التنسيق والمتابعة، وبقية القطاعات ذات الصلة، والتي لا يمكن أن تكفيها صفحات اللقاء، فدعمهم غير متناه، وغير محدود، ومستمر لتطوير خدمات الأسنان في منطقة الجهراء، وقد وجدنا ذلك عيانا ولمسناه بأيدينا.



وخير مثال على ذلك، التطوير الحاصل في قطاع الأسنان في منطقة الجهراء، ومحاولة الالتحاق بركب التطور الحاصل في الكويت.



وعن المشاكل والمعوقات التي تواجههم في العمل، أوضح أن منطقة الجهراء كبيرة المساحة، كثيرة السكان، متزايدة الأعداد، والتوسع في المراكز الصحية والتخصصية ضروري لمواكبة هذه الزيادات، وإن كانت هناك مشكلة مؤرقة، فهي في توفير بعض الفئات الفنية المساندة، والتي يقوم مدير منطقة الجهراء بتكثيف الجهود اللازمة لحلها.



الصحة الرقمية



وعن مواكبة الصحة الرقمية في العمل، قال د.أنور الشمري: بكل فخر نحرص على ذلك، حيث قامت إدارة طب الأسنان بتوفير آلية حجز المواعيد الإلكترونية للمراجعين، وكذلك الاتجاه للأشعات الرقمية، والملف الإلكتروني للمراجعين، وكل هذا بعيدا عن الكلاسيكية والتقليدية في الاستخدام الورقي، حيث أصبح الآن في المتناول الكشف عن الإحصائيات وغيرها إلكترونيا.



وعن نوعية العلاجات التي يتم تقديمها، قال إن طب الأسنان المتقدم يسميه «التخصص الجوكر»، وذلك لأن الطبيب يقوم بتقديم كل علاجات الأسنان في عيادته، من علاجات أولية مثل الحشوات وغيرها، إلى العلاجات التخصصية مثل علاج العصب وعمليات اللثة والتركيبات الثابتة وزراعة الأسنان والتقويم والجراحة وغيرها. وأضاف أن هذا التخصص ليس جديدا في الكويت، وقد تم افتتاح الكثير من العيادات في المناطق الصحية الأخرى، مع ملاحظة أن هذا التخصص لا يغني عن باقي التخصصات الأخرى.



وذكر أنه تم افتتاح أول عيادتين في منطقة الجهراء لطب الأسنان المتقدم قبل سنتين، وذلك بواقع عيادة في مركز النسيم الصحي، وعيادة في مركز سعد العبدالله قطعة 5 الصحي، والآن 3 عيادات في مركز تيماء الصحي لطب الأسنان، وقريبا سيكون هناك توسع في هذا القسم في منطقة الجهراء بالتعاون مع وحدة طب الأسنان المتقدم.



لقطات



عيادة للطواقم الطبية



كشف رئيس وحدة خدمات طب الأسنان بمنطقة الجهراء الصحية د.أنور الشمري عن افتتاح عيادة في مستشفى الجهراء تعمل في الفترة الصباحية، ومخصصة للطواقم الطبية العاملة في مستشفى الجهراء.



زراعة الأسنان



وبسؤاله عما إذا كان مركز تيماء لطب الأسنان سيقدم خدمات زراعة الأسنان والتركيبات الثابتة، أكد د.الشمري أن ذلك ستتم بداية مع عيادات طب الأسنان المتقدم، وقريبا كذلك مع توفير أطباء تركيبات ثابتة، مع العلم بأن إدارة طب الأسنان في طور إكمال مختبر الأسنان في المركز المذكور، وتجهيزه بأحد الأجهزة والأدوات المتطورة.



الدكتور فيصل الصليلي



قال د.أنور الشمري إن مركز تيماء الصحي لطب الأسنان يترأسه الزميل د.فيصل الصليلي، وهو أحد خريجي البورد الكويتي لطب الأسنان المتقدم، ومن خيرة الأطباء، أما أمين المركز فهو الأخ عبدالله دغيم الصليلي، وشهادتنا بحقه مجروحة.