استقبل أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين، في مكتبه، المخترعة الكويتية هبة عبدالله الهزاع، بعد مشاركتها عن طريق مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بالمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط وفوزها بالميدالية الذهبية فيه، والذي نظمه النادي العلمي الكويتي، بدعم ومشاركة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وقدمت المخترعة الكويتية الهزاع خلال مشاركتها اختراعها المتمثل في جهاز يمنع انسداد مصفاة المياه الخارجية، وحصل على الميدالية الذهبية.



وقال الشاهين في بيان صادر عن مكتبه، إن المواهب الكويتية من مخترعين وموهوبين ومبتكرين يستحقون كل تقدير واحترام على المستوى الرسمي والمستويات الشعبية والأهلية كلها.



وبين أن تكريم المخترعة الهزاع يأتي في إطار تشجيع الشباب الكويتي على تنمية قدراتهم وكفاءاتهم باعتبارهم العماد الرئيسي لمستقبل الكويت. وختم الشاهين متقدما بخالص التهنئة للمخترعة الهزاع بحصول اختراعها على الميدالية الذهبية، منوها بكونها تملك أربعة اختراعات مختلفة، وسبق أن شاركت في معرض جنيف الدولي للاختراعات.



وتمنى لها مزيدا من الإبداعات والابتكارات لرفع اسمه الكويت عاليا في المحافل الدولية كما كانت، وستبقى دائما إن شاء الله.