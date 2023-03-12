شاركت د.جنان بوشهري في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات ضمن أعمال المؤتمر الـ146للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في البحرين خلال الفترة 11 - 15 مارس.



وشددت بوشهري في مداخلة لها خلال الاجتماع على ضرورة إصدار تشريعات دولية بشأن الأمن السيبراني وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية.



ورأت بوشهري أن غياب هذه الاتفاقيات يسبب فراغا كبيرا على النظام الأمني العالمي.



وقالت إن الكويت استشعرت أهمية الأمن السيبراني وقامت بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني بهدف وضع استراتيجية للأمن الوطني. ودعت النساء الى الدخول في هذه التخصصات المهمة والانخراط في مجال الأمن السيبراني. ويستمر منتدى النساء البرلمانيات في الانعقاد خلال أيام المؤتمر لمناقشة العديد من القضايا الدولية وشؤون المرأة.



يذكر أن المجموعة العربية زكت خلال اجتماعها التنسيقي أمس بوشهري لعضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي ممثلة للعرب.