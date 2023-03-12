وجه النائب أ.د.حمد المطر سؤالا الى وزير التجارة مازن الناهض جاء كما يلي:



تهدف حماية المنتج الوطني ابتداء الى الحد من الاغراض التجاري، والحفاظ على رأس المال الوطني والحد من هجرته خارجيا - سواء لدول الجوار او الدول الغربية، علاوة على ما تمثله حماية المنتج الوطني من اهمية ظاهرة في الحد من التوسع في استيراد منتجات يمكن انتاجها محليا، اضافة الى حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة خصوصا للمنتجات المدعومة من بلد المنشأ، وتضمن هذه الحماية بقاء الصناعة المحلية والحفاظ عليها ورفع جودتها وصولا الى تصديرها خارجيا، علاوة على اهمية حماية المنتج الوطني في تحقيق اهداف اخرى غير مباشرة، ومنها خلق وظائف جديدة، وتنشيط الصناعات المصاحبة والمساندة من شركات صغيرة ومتوسطة اخرى، والاستمرار في دوران رؤوس الاموال الوطنية في المحيط المحلي، لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما سياسة الوزارة لحماية المنتجات الوطنية؟



2 - ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية المنتجات الوطنية خلال السنوات الثلاث السابقة.



3 - ما خطة الوزارة لحماية المنتجات الوطنية للمرحلة المقبلة.



كما وجه سؤالاً إلى وزير البلدية جاء كالتالي:



تعد أنشطة الزراعة والرعي والصيد من أقدم الأنشطة التي عرفها الإنسان، حيث ارتبط وجوده في اي مكان بتوافر الغذاء اللازم لبقائه حيا، لذا تولي دول العالم المختلفة اهتماما واضحا لتحقيق الامن الغذائي خصوصا في ظل انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في الفترة الأخيرة، وقد ظهرت اهمية توفير الامن الغذائي واضحة جلية إبان فترة انتشار وباء كورونا في العالم، وما تبع ذلك من صعوبة النقل بصورة عامة بما في ذلك نقل المواد الغذائية وبالتالي توفيرها في الاسواق.



ولما كانت الكويت لديها القدرة على توفير قدر كاف من امنها الغذائي من خلال المزارع الوطنية - اذ توجد في البلاد مساحات زراعية تسمح باستغلالها في انشطة الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة - تتبع لرقابة واشراف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



ونص القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مادته الثانية على ان: «الغرض من انشاء الهيئة هو القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها..»، ومنح القانون سالف الذكر للهيئة الصلاحيات الكافية للقيام بدورها المنوط بها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ماذا قدم مجلس الادارة الحالي للحفاظ على الامن الغذائي وتنميته؟



2 - ما خطة عمل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتنمية المنتج الوطني والحفاظ عليه؟



3 - ما القرارات المتخذة من مجلس ادارة الهيئة لمواجهة الأزمات العالمية؟ مع تزويدي بجميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لآخر ثلاث سنوات.



4 - ما المؤهلات العلمية والخبرات العملية للعاملين في قطاعات وإدارات الهيئة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من السيرة الذاتية لكل منهم.



ووجه سؤالا آخر إلى وزير البلدية جاء كالتالي: تعد انشطة الزراعة والرعي والصيد من اقدم الانشطة التي عرفها الانسان، حيث ارتبط وجوده في اي مكان بتوافر الغذاء اللازم لبقائه حياً، لذا تولي دول العالم المختلفة اهتماما واضحا لتحقيق الامن الغذائي خصوصا في ظل انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في الفترة الاخيرة، وقد ظهرت اهمية توفير الامن الغذائي واضحة جلية إبان فترة انتشار وباء كورونا في العالم، وما تبع ذلك من صعوبة النقل بصورة عامة بما في ذلك نقل المواد الغذائية وبالتالي توفيرها في الاسواق.



ولما كانت الكويت لديها القدرة على توفير قدر كاف من امنها الغذائي من خلال المزارع الوطنية - اذ توجد في البلاد مساحات زراعية تسمح باستغلالها في انشطة الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة - تتبع لرقابة وإشراف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - بيان دور الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في حماية المنتج الوطني - سواء الثروة الحيوانية او الداجنة او الثروة السمكية - للحفاظ على الامن الغذائي خلال ازمة كورونا وازمة الحرب القائمة حاليا.



2 - ما نسب الاكتفاء الذاتي الحالية من الثروة الحيوانية والداجنة في البلاد؟