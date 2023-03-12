شارك وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في الاجتماعات التنسيقية الآسيوية والإسلامية على هامش أعمال المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين.



وحضر أمين سر الشعبة د.محمد المهان وعضو اللجنة التنفيذية خالد الطمار في الاجتماع التنسيقي الآسيوي فيما مثل الوفد في الاجتماع التنسيقي الإسلامي أمين صندوق الشعبة حمد العبيد.



وأكد أعضاء الوفد الكويتي خلال الاجتماعات على أهمية التنسيق بين المجموعات الجيوسياسية للوصول إلى توافق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.



يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين السر د.محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنواب خالد الطمار ود.جنان بوشهري يشارك في أعمال المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين خلال الفترة 11 - 15 مارس. وكان السويط ترأس الوفد الكويتي أمس في الاجتماعين التنسيقيين الخليجي والعربي أمس واللذين صدرت عنهما تزكية النائبة د.جنان بوشهري لعضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات ممثلة للمجموعة العربية في الاتحاد.



من جانبه قال عضو الشعبة البرلمانية النائب خالد الطمار أن الشعبة البرلمانية الكويتية اكدت دعمها البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية في دولة قطر الشقيقة والمتعلق بتجريم ازدراء الأديان ونشر الكراهية بين الشعوب.



جاء ذلك في تصريح للطمار عقب الاجتماع التنسيقي للمجموعة الآسيوية على هامش أعمال المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة.



وأضاف الطمار أن البند الطارئ المقدم من الأشقاء في قطر يدعو كذلك إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلم والأمن الدولي.



وتقدم الطمار بالشكر الجزيل للأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة على التنظيم الرائع واستضافتها للجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي.



وذكر الطمار أن الاتحاد تأسس عام 1989، ويعد أقدم وأشمل منظمة برلمانية دولية، لافتا إلى أن عدد أعضائها 178 دولة.



يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية يشارك في المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين السر د.محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنواب خالد الطمار ود.جنان بوشهري.