تنظم جمعية العلاقات العامة غدا الاثنين النسخة الثالثة من مؤتمر وجائزة تكنولوجيا التعليم ليناقش استخدام الوسائل التكنولوجية في تطوير المناهج التعليمية علاوة على استعراض الدراسات والبحوث الحديثة في تخصصات وفروع تكنولوجيا وتقنيات التعليم.



وقال أمين سر الجمعية رئيس اللجنة المنظمة محمد الياسين في بيان صحافي أمس السبت إن المؤتمر سيقام برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بالتعاون مع جمعيتي (الكويتية للتقنيات) و(الكويتية للمكتبات والمعلومات). وأضاف الياسين أن المؤتمر المقام بالتعاون أيضا مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا يستهدف إبراز أثر الجهود العلمية الحديثة في تكنولوجيا وتقنيات التعليم.



وأوضح أن المؤتمر المقام كذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجهات أخرى يستشرف معالم التحديات التي تواجهها الجهود العلمية الحديثة ويستهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب البحثية والعلمية واستعراض آخر ما توصلت إليه البحوث والدراسات في مجال التعليم الرقمي محليا ودوليا.



وأضاف أن المؤتمر الذي يشهد مشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يستهدف كذلك المساهمة في رفع مستوى جودة البحوث العلمية ومواكبة متطلبات العصر في المجال الأكاديمي أو الإنتاج العلمي ووضع الأطر العامة التي تساعد في معالجة القضايا التربوية والتعليمية بموضوعية وشفافية.