يمكن أن يساعد النظام الغذائي أيضا في خفض ضغط الدم ويمكن أن يكون الجمع بين مكونين مضافين كطبق جانبي لوجباتك طريقة للمساعدة في تحقيق ذلك. ويفترض أن يتمتع كل من السبانخ والخل البلسمي بخصائص تعين على خفض ضغط الدم، بالإضافة إلى صنع طبق لذيذ منهما.



ووجدت دراسة أن تناول السبانخ يوميا لمدة أسبوع يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. وخلص فريق البحث، من مستشفى سانت مايكل في تورنتو، كندا، إلى أن الفوائد جاءت من محتوى النترات العالي في السبانخ. ووفقا لوكالة معايير الغذاء، تعد السبانخ أحد المصادر الرئيسية للنترات الغذائية إلى جانب الخس. والنترات قادرة على إحداث تمدد - توسيع أو إرخاء - في الشرايين والأوردة. وهذا يقلل من الضغط على القلب عن طريق تحسين تدفق الدم إلى عضلة القلب.



وأظهرت الأبحاث أيضا فوائد خل البلسم في مجال خفض ضغط الدم. وخلصت إحدى الدراسات إلى أن مكونا معينا من الخل يمكن أن يساعد في معالجة ارتفاع ضغط الدم. وقالت: نتيجة لذلك، لوحظ أن حمض الأسيتيك نفسه، المكون الرئيسي للخل، يقلل بشكل كبير من ضغط الدم.



المصدر: «إكسبريس»