عبدالحميد الخطيب



انتهت مساء أمس عروض مسرحية «Mother Courage» أو «الأم الشجاعة» على مسرح دار الآثار الإسلامية بمنطقة اليرموك، والتي استمرت لمدة ثلاث أيام متتالية، طوال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم المرأة، وهي من بطولة: ليلى القاضي، هند خزعل، وكوكبة متميزة من الممثلين، وإخراج البريطانية أليسون شان برايس.



المسرحية مأخوذة عن النص المسرحي «Mother Courage And Her Children» أو «الأم شجاعة وأبناؤها» التي ألفها الشاعر والمسرحي الألماني برتولت بريشت عام 1939، بمساهمة من الكاتبة والممثلة الألمانية مارغريت ستيفن، وينظر لها من قبل الكثيرين على أنها أعظم مسرحية في القرن العشرين، كما يعتبرها عدد كبير من النقاد أنها أعظم مسرحية مناهضة للحرب على الإطلاق، من وجهة نظرهم.



جسدت ليلى القاضي ببراعة لافتة شخصية «الأم» التي تصارع لشق طريقها باستخدام الحيلة في حرب الثلاثين عاما، وأجادت نطق المفردات اللفظية باللغة الانجليزية، بينما حازت هند خزعل إعجاب الحضور بتقديم دور «الابنة الخرساء»، وهو دور صعب يعتمد فيه الممثل على الأداء الحركي لإيصال الفكرة للجمهور في وقت لا يستخدم فيه الصوت كعامل مساعد.



من جانبها، أكدت هند خزعل أنها تعلمت بعضا من لغة الإشارة لتأديتها في المسرحية، وقالت: للفن رسائل سامية، واحترام ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن تلك الرسائل.



المخرجة أليسون شان برايس قدمت المسرحية باللغة الانجليزية ومن بطولة فنانات كويتيات في أيام الاحتفالات بيوم للمرأة، وذلك تقديرا لكل امرأة في العالم، وكذلك لتبين قوة العلاقة بين الكويت والمملكة المتحدة في مسرحية ناطقة بالانجليزية مقدمة لجمهور الكويت.