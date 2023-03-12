مفرح الشمري



ضمن التعاون وتبادل الخبرات بين تلفزيون الكويت الرسمي والاعلام الخاص، انضمت الإعلامية القديرة غادة الرزوقي إلى أسرة قناة atv العدالة لتقديم برنامج «سراي مع غادة» طوال شهر رمضان المبارك.



ويعتبر رمضان 2023 هو الموسم السابع لبرنامج «سراي» الذي يعد البرنامج الوحيد خليجيا المتخصص في تسليط الضوء على دراما رمضان من خلال استضافة نجوم الشهر الفضيل والنقاد والإعلاميين ومتابعة كل ما يستجد من احداث فنية ويكون بمنزلة وجبة فنية صريحة وجريئة في الشهر الفضيل.



بدورها، تمنت الاعلامية القديرة غادة الرزوقي بأن يكون لإطلالتها على شاشة atv في برنامج «سراي» ردود افعال إيجابية، خصوصا أنها تدرك تماما أهمية ومكانة برنامج سراي الذي انطلق قبل سنوات وما يزال يشكل علامة فارقة في برامج النايت شو المباشرة في رمضان، موضحة أنها تعتبر نفسها متابعة جيدة للمواسم السابقة من البرامج مع إدخال بعض التطوير من ناحية الشكل والمضمون في النسخة الجديدة.



ولم يغب عن الرزوقي تقديم الشكر للقياديين في وزارة الاعلام ممثلة في وكيل التلفزيون تركي المطيري والمدير التنفيذي في atv العدالة أحمد الفضلي للتعاون المشترك بين الاعلام الرسمي والاعلام الخاص.



بدوره، أثنى المدير التنفيذي في قناة atv الإعلامي أحمد الفضلي على انضمام الرزوقي الى أسرة القناة في شهر رمضان، مشيرا الى أنها تعتبر مكسبا لكل مكان تتواجد فيه فهي تتمتع بخبرة طويلة، وسجل حافل بالكثير من الإنجازات والبرامج التلفزيونية، كما تتميز الرزوقي بأسلوبها الخاص في مجال التقديم جعلها تتبوأ المركز الأول إعلاميا.