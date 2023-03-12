مفرح الشمري



عبر الفنان القدير محمد المنصور، عن سعادته الغامرة لاختياره عضوا في مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح الموسع والذي يتكون من ١٩ عضوا عربيا، مشيرا إلى أن مصدر السعادة ان يأتي هذا الترشيح لهذا المنصب من سمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وبخصوص هذا الاختيار، قال الفنان المنصور: وسام على صدري اختياري لمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح لذا الصرح المسرحي العربي الأهم والذي استطاع أن يرسخ حضوره ومكانته الفنية والابداعية المرموقة عبر مسيرة عامرة بالبصمات والأنشطة والفعاليات التي راحت تتواصل على مدى أكثر من عقد ونصف من الزمان.



وأشار المنصور الى ان تشكيل هذا المجلس الموسع ليكون الجهة الاستشارية لعمل الامانة العامة للهيئة العربية للمسرح، وستكون مدة العضوية للمجلس عامين من بداية مايو 2023 حتى نهاية أبريل 2025، حيث سيجتمع المجلس مرتين في العام بناء على دعوة يوجهها الأمين العام للهيئة العربية للمسرح.