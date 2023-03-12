

علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قرارا وزاريا استثنى من خلاله الأشخاص الخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال من إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي.



ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 41 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، فقد قضى القرار في مادته الأولى بأن يضاف إلى نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 بند جديد تحت رقم (3) يكون نصه «يستثنى من أحكام هذا القرار الأشخاص الخاضعون لرقابة هيئة أسواق المال وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية».



وكانت المادة رقم 3 من القرار رقم 4 لسنة 2023 قد حددت نطاق سريان تحديد هوية المستفيد الفعلي بأن تسري أحكام القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة، وكذلك يستثنى من أحكام القرار الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات.

ووفقا للقرار الجديد رقم 41/3023 فقد ألغى البند رقم 2 من المادة رقم 6 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023.



وجاء نص المادة 6 كما يلي:



1- يجب على الشخص الاعتباري أن يتخذ إجراءات معقولة للحصول على بيانات ملائمة ودقيقة ومحدثة أولا بأول عن المستفيد الفعلي منه والاحتفاظ بها.



2- يستثنى من تطبيق حكم البند (1) من هذه المادة الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة والمملوكة لشركة مدرجة في سوق منظمة تخضع لمتطلبات إفصاح تفرض اشتراطات لضمان الشفافية الكافية للمستفيد الفعلي أو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لتلك الشركة المدرجة.