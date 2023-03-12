

علاء مجيد



بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في فبراير الماضي نحو 2.148 مليار دينار بارتفاع قدره 152 مليون دينار وبنسبة 7.6% عن شهر يناير الماضي البالغ 1.996 مليار دينار، مقسمة إلى 2.117 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.146 مليون دينار.



فقد ارتفعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر فبراير لتصل إلى 1.203 مليار دينار مقارنة بـ 1.159 مليار دينار في يناير الماضي.



كما زادت قيمة فئة 10 دنانير، حيث وصلت في نهاية فبراير إلى 702.56 مليون دينار مقارنة بـ638.89 مليون دينار في يناير الماضي. وارتفعت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية فبراير الماضي 124.70 مليون دينار في مقارنة بـ 99.04 مليون دينار في يناير الماضي.



وصعدت فئة الواحد دينار حيث بلغت بنهاية فبراير الماضي 57.63 مليون دينار مقارنة بـ 44.78 مليون دينار في يناير الماضي. كما زادت فئة نصف الدينار فقد بلغت 15.97 مليون دينار بنهاية فبراير الماضي مقارنة بـ 12.90 مليون دينار في يناير الماضي.



وأخيرا ارتفعت فئة ربع الدينار، حيث بلغت بنهاية فبراير الماضي 12.84 مليون دينار مقارنة بـ 10.52 ملايين دينار في يناير الماضي.



أما على مستوى المسكوكات فتراجعت خلال شهر فبراير على مستويات شهر يناير الماضي، حيث بلغت في شهر فبراير 31.14 مليون دينار مقارنة بـ 31.15 مليون دينار في شهر يناير الماضي.



فتراجعت فئة 100 فلس، حيث بلغت بنهاية فبراير الماضي 14.05 مليون دينار مقارنة بـ 14.06 مليون دينار بنهاية فبراير الماضي. بينما بقيت جميع الفئات الأخرى خلال شهر فبراير على نفس مستوى شهر يناير الماضي من دون تغير شهري يذكر.