

قال اتحاد مصارف الكويت إن الأمين العام للاتحاد د.حمد الحساوي شارك في اجتماع الأمناء والمديرين العامين لجمعيات واتحادات المصارف العربية وملتقى إدارة الأزمات المصرفية والاستدامة المالية، وذلك بحضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وعضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي «KIB» الشيخ محمد الجراح.

وقد تم اختيار د.حمد الحساوي أول رئيس للمجلس الاستشاري للأمناء العامين في جمعيات المصارف العربية، وحصل على جائزة عام 2023 للأمناء والمديرين العامين لجمعيات المصارف في الدول العربية».

وفي هذا السياق، أكد الحساوي أن هناك ثقة عالية ودعما كبيرا من السياسات النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي وكل ما يتعلق بالهيكلة الاقتصادية للدولة كما يوجد تركيز واهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي في تحقيق هذا النجاح دائما.

واعتبر أن القطاع المصرفي الكويتي أبلى بلاء حسنا في الفترة الماضية، خاصة في ظل وجود السياسات والتعاميم الصادرة عن بنك الكويت المركزي لتوجيه القطاع والحرص على التطبيقات والمعايير المطلوبة، مشيرا إلى أنه خلال الأزمة المالية العالمية التي شهدها في 2008 كان للبنوك الكويتية وبتوجيه من البنك المركزي دور كبير في المحافظة على استقرار هذا القطاع.

وشكر الأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح خلال المؤتمر الحضور ممثلي القطاعات المصرفية العربية وتحت مظلة اتحاد المصارف العربية تم إطلاق افتتاح أعمال هذا الملتقى «جائزة العام» للأمناء والمديرين العامين لجمعيات واتحادات المصارف في الدول العربية وهي جائزة تجدد سنويا لتكريم شخصيات حققت إنجازات بارزة وشكلت قيمة مضافة على مسار المهنة.

وختم وسام فتوح الحفل بشكره للتعاون المثمر والبناء بين اتحاد مصارف الكويت واتحاد المصارف العربية لتحقيق الأهداف التي وضعها، وذلك لقناعته الراسخة بأن التعاون المصرفي العربي هو الأساس للارتقاء بالمصارف العربية إلى مستوى مهني متقدم.