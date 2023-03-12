

دعت هيئة أسواق المال كافة المعنيين والمهتمين والراغبين في مشاركتها استطلاعها للرأي بشأن الشمول المالي في الكويت، موضحة أن هذه الخطوة تأتي تكريسا لنهجها في إشراك كل الجهات المعنية بأنشطة الأوراق المالية والمتعاملين بها بمختلف توجهاتها المتصلة بأنشطة الأوراق المالية وخدماتها المختلفة.



وشددت «أسواق المال» في بيان صحافي، أنها حريصة على إشراك أكبر شريحة ممكنة في استطلاعها المتعلق بتحليل واقع الشمول المالي بالكويت من جوانبه المختلفة، حيث تتيح لهم المشاركة في الاستطلاع من خلال الرمزين المرفقين مع البيان الصحافي.



وقالت الهيئة إن هذا الاستطلاع نابع من قناعتها بأهمية الشمول المالي في واقعنا المعاصر، ودوره المحوري في التوصل إلى التنمية المستدامة التي تمثل الأداة الحاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوبين، ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية اليوم: اقتصاديا، واجتماعيا، وصحيا، وبيئيا.