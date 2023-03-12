

شاركت شركة الاتصالات الكويتية stc، في منتدى تكنولوجيا الموارد البشرية - مينا 2023، الحدث الأكبر من نوعه في مجال الموارد البشرية على مستوى المنطقة، والذي عقد في دبي، وجمع كبار الخبراء وصناع القرار في قطاع الموارد البشرية من أجل مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات التي تشكل الصناعة المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتماشى مشاركة stc في المنتدى، المتخصص في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، مع التزامها المستمر بتعزيز البيئة الصحية لموظفيها، وبحث المستجدات والأساليب الجديدة التي تسهم في تبسيط عمليات الموارد البشرية وتعزيز تجربة الموظف بشكل عام.

بعد نجاح مشاركاتها في السنوات السابقة، أسهمت stc في هذا الحدث جنبا إلى جنب مع قادة الصناعة في تبادل الأفكار والاستراتيجيات القيمة للاستفادة من التكنولوجيا التي من شأنها دفع عجلة النمو وتطوير ثقافة العمل الإيجابي.

وبفضل سمعتها في تقديم محتوى عالي الجودة، أصبحت قمة HR Tech MENA حدثا أساسيا لخبراء الموارد البشرية وقادة التكنولوجيا في جميع أنحاء المنطقة. شارك م.أحمد الحماد الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بشركة stc في إحدى الجلسات النقاشية التي شهدتها القمة بعنوان «القادة الرقميون: مستقبل الموارد البشرية في عالم تحركه البيانات».

وتطرق الحماد خلال الجلسة النقاشية وبمشاركة أعضاء اللجنة الآخرين، الى تأثير تحليلات الأشخاص في خلق عالم جديد داخل نطاق العمل، كما استعرض الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقدار التنقل والاستقلالية والمرونة التي يمكن للمنظمة منحها إلى موظفيها، وكيف تساعد التكنولوجيا قادة الموارد البشرية في إدارة القوة العاملة بمنظور متباين.