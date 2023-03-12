

أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن انضمامه لقائمة الشركات التي وقعت تطوعيا على مبادرة «مبادئ الاستثمار المسؤول» المدعومة من قبل الأمم المتحدة (UN-supported Principles of Responsible Investment)، وذلك إيمانا منه بأهمية دمج القضايا المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن قراراته وممارساته الاستثمارية.

ويعد «المركز» من أوائل المؤسسات في الكويت التي انضمت لهذه الشبكة العالمية من المستثمرين المؤسسيين، وهو ما يؤكد مكانته الرائدة في القطاع المالي.



وتأتي خطوة «المركز» للالتزام بلوائح المبادرة، والتي تضم عملية إعداد التقارير، كجزء من جهوده المستمرة لخدمة مصالح عملائه من خلال دمج مبادئ الاستدامة في القرارات الاستثمارية، وإبقائهم على اطلاع من خلال ممارسات الشفافية في التقارير وإفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية.

كما تتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لـ«المركز»، والتي تتمثل احدى ركائزها الرئيسية في مواءمة بيئة الأعمال مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، بينما تتمثل الركائز الأخرى في بناء القدرات البشرية، وتفعيل مبادئ الحوكمة المسؤولة في بيئة الأعمال. وتعتبر المبادرة المدعومة من الأمم المتحدة منصة عالمية رائدة في مجال الاستثمار المسؤول، بالإضافة إلى كونها مبادرة تعاونية يقودها المستثمرون وتضم أكثر من 5 آلاف منظمة حول العالم ممن أظهروا التزامهم بتطبيق المبادئ الستة للاستثمار المسؤول. كذلك فهي تتيح لأعضائها على اختلاف فئاتهم فرص التعلم والتطوير ومشاركة أفضل الممارسات لتشجيع الاستثمار المسؤول.

وتنص المبادئ الستة لمبادرة الاستثمار المسؤول على إطلاع المستثمرين طوعا بدمج القضايا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية في تحليل الاستثمار وعمليات صنع القرار، وفي ممارسات الملكية الخاصة بهم، والسعي للكشف بصورة مناسبة عن قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية في مؤسساتهم الاستثمارية، والحث على قبول المبادئ وتطبيقها في قطاع الاستثمار، والعمل معا على تحسين فاعليتهم في تنفيذ المبادئ، وإصدار التقارير المتعلقة بالأنشطة والتقدم البارز نحو اتباع تلك المبادئ.



وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي «للمركز»، علي خليل: يشكل انضمامنا إلى هذه المبادرة مرحلة جديدة في مساعينا لترسيخ الممارسات المستدامة والمسؤولة في اتخاذ قرارات الاستثمار وتسيير العمليات التي نهدف من خلالها إلى تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على عملائنا ومساهمينا ومجتمعنا والبيئة المحيطة بنا.

وبالإضافة إلى جهودنا في مشاركة الإفصاحات الدورية والمبادرات التوعوية، فإننا نحرص على تثقيف المستثمرين وتنويرهم حول أهمية قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، ودورها المهم في تحقيق عوائد أعلى وإدارة أفضل للمخاطر.



وفي هذا الصدد، علق دايفيد أتكن، الرئيس التنفيذي لمبادرة مبادئ الاستثمار المسؤول قائلا: يسعدنا أن نرحب بانضمام «المركز» لمبادرتنا. ولطالما تظهر الشركات التي تدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في نشاطها الاستثماري التزامها بالاستثمار لصالح عملائها على المدى الطويل.

ونرحب بالتزام «المركز» بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستثمار المسؤول، ونتطلع إلى العمل مع الشركة في المستقبل.