

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان»، عن اكتمال توريد معدات وأجهزة المختبرات الطبية داخل المستشفيات التابعة لها في منطقتي الجهراء والأحمدي، وبدء الموردين - شركة التقدم التكنولوجي (ATC) وشركة الدائرة المركزية (CCC) - في تركيب هذه المعدات والأجهزة وفق اتفاقيتي الشراكة المبرمتين معها بهدف تطوير العمليات التشغيلية.



وجاء توقيع الاتفاقيتين في إطار خطة «ضمان» المتواصلة لاستكمال بناء منظومتها الصحية وفق اتفاقية بنظام تكاليف التشغيل (OPEX Model)، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية في الكويت.



وتأتي الشراكات الجديدة في إطار حرص شركة «ضمان» على توفير أعلى المعايير في العمل، بما يسهم في تحقيق المهمة التي قامت على أساسها وهي تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، بالاعتماد على أفضل التقنيات الموجودة في السوق.



وأشارت «ضمان» إلى أن هذه الاتفاقيات -التي أبرمت في 2022- تهدف إلى توفير خدمات توريد وتركيب وتشغيل وصيانة معدات المختبرات التابعة لها في مستشفياتها الجديدة في محافظتي الجهراء والأحمدي، ضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في سياق استكمال منظومتها الصحية في مختلف أنحاء البلاد.



وأوضحت الشركة أن تطوير المختبرات في مستشفيات ضمان يأتي في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه في الرعاية الصحية، ومساعدة الأطباء على تشخيص حالات المرضى، وتقديم بيانات وإحصائيات ونتائج مهمة تساعد في الأبحاث المتعلقة بالأمراض، واكتشاف الأمراض والأوبئة ومتابعة تطورها وانتشارها والمساعدة في السيطرة عليها ومكافحتها بالشكل المناسب.



وتابعت شركة «ضمان» أنها تحرص على تزويد المختبرات التابعة لها، بأفضل المعدات والأدوات من أكبر الشركات والمصنعين المعروفين عالميا، والقابلة للدمج والتكامل مع الأنظمة المستخدمة في مستشفيات ضمان، والتي تساعدها على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه، ومواكبة التطورات في إجراء الفحوصات اللازمة للمرضى على المستويات المحلية والعالمية، بما يسهم في تعزيز نجاحها وأدائها وعملياتها التشغيلية على جميع المستويات.



يذكر أن مستشفيات ضمان ستشكل بإمكاناتها الكبيرة إضافة نوعية إلى القطاع الطبي والبنية التحتية الطبية، حيث إن كل مستشفى مقام على مساحة إجمالية 85 ألف متر مربع تتوزع على خمسة أدوار وسرداب بسعة 330 سريرا، ويحتوي على 14 غرفة عمليات و21 وحدة عناية مركزة و75 عيادة خارجية تضم جميع التخصصات الرئيسية إضافة إلى صيدلية تعمل بنظام آلي وأقسام الأشعة والمختبرات والطوارئ ومهبط الإسعاف الجوي، كما ألحق بها مبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق يتسع لقرابة 550 سيارة. وقد حرصت الشركة على أن يكون تصميم المستشفيات مستوفيا كل معايير المباني الذكية ووضع نظام تدوير متطور للنفايات الطبية والأخذ بعين الاعتبار أن يكون صديقا للبيئة في كل التفاصيل.