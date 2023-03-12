

منحت مجلة «جلوبل فاينانس» العالمية بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في مجال خدمات الخزينة وإدارة النقد للعام 2023، وذلك من خلال الاستبيان السنوي الذي شارك فيه مئات الخبراء والمحللين وكبار المستشارين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات حول العالم.



واستندت «جلوبل فاينانس» في تصنيف أفضل مزودي خدمات الخزينة وإدارة النقد إلى مجموعة متنوعة من المعايير الموضوعية بما فيها: الربحية، والحصة السوقية، خدمة العملاء، والأسعار التنافسية، المنتجات المبتكرة، ومدى نجاح مزودي خدمات الخزينة وإدارة النقد في التفوق على منافسيهم في تقديم الخدمات الأساسية.



وأعلنت «جلوبل فاينانس» عن الفائزين بأفضل مزودي خدمات الخزينة وإدارة النقد على مستوى 72 دولة وسبع مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم عبر أربع فئات في أفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ، أوروبا الوسطى والشرقية، أميركا اللاتينية، الشرق الأوسط، منطقة الشمال، أميركا الشمالية وأوروبا الغربية.



وتأتي جوائز هذا العام وسط استمرار مشكلات سلاسل التوريد ومواجهة العالم لشبح التضخم، حيث أصبحت الإدارة الذكية للنقد وخدمات الخزينة أكثر أهمية من أي وقت مضى، كما تكرم الجوائز المنظمات التي تخدم عملاءها على أفضل وجه في أوقات عدم اليقين.



ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك على مستوى العالم وأحد أفضل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وذلك لتوفيره خدمات إدارة النقد إلى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى، مثل CitibankوBBVA وSociété Générale.



ويشكل الفوز بهذه الجائزة المرموقة تأكيدا جديدا على ريادة البنك محليا وإقليميا في تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه، حيث يجني الوطني ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته التحتية، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية الجودة لعملائه، وذلك إلى جانب استثماراته في كوادره البشرية والتي تعد أفضل الكفاءات المصرفية.