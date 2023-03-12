

التزاما منها بتجاوز توقعات العملاء وكجزء من التوسع الاستراتيجي للمجموعة نحو تقديم خدمة أفضل وأسرع في قطاع الفنادق، افتتحت الساير لتأجير السيارات فرعا جديدا في فندق كراون بلازا بمحافظة الفروانية.



وحضر حفل الافتتاح من الساير بينغت شولتز، رئيس العمليات ومنير سالوس مدير عام أول الساير لتأجير السيارات، ونجيب ناصر مدير عام المجموعة، ووديع عبد الأحد مدير المبيعات والتسويق في فندق كراون بلازا وهوليداي إن الكويت - الثريا سيتي.



وبمناسبة حفل الافتتاح، قال سالوس: لقد بدأنا رحلة طموحة لتعزيز صورة العلامة التجارية لشركة الساير لتأجير السيارات وفقا لأعلى المعايير الدولية، ومع افتتاح فرعنا هنا في فندق كراون بلازا بالفروانية، أصبحت لدينا الآن شبكة تضم أكثر من 7 مواقع في جميع أنحاء الكويت ولدينا نظرة إيجابية لزيادة التوسع في هذه الشبكة. ومن وجهة نظر استراتيجية، نهدف أيضا الى تعزيز الخدمة الرقمية لعملائنا والتي تشمل حلول الويب المتقدمة.



من جانبه، قال شولتز: إن «الساير» واثقة من خطط التوسع لقطاع تأجير السيارات في مجموعتنا ونحن متحمسون للتعاون مع شركائنا فندق كراون بلازا من فئة الخمس نجوم. ومنذ تأسيسها في عام 1976، سجلت عمليات تأجير السيارات نموا استثنائيا كواحدة من الشركات الرائدة في المنطقة بناء على أسس متينة جوهرها الخدمة المتميزة.



وقال ناصر: إنه لمن دواعي سرورنا أن يكون لدينا مكتب الساير لتأجير السيارات هنا في فندق هوليداي إن وكراون بلازا الكويت الثريا سيتي. إن عراقة «الساير القابضة» وتاريخها الطويل وخدمتها الأسطورية بمنزلة شهادة على التزامها بالخدمة المميزة لعملائها ونحن سعداء جدا بأن نكون جزءا من رحلة نجاحهم المتواصلة، متمنيا للفريق دوام النجاح في الحاضر والمستقبل.



حلول تأجير متكاملة



ستقدم «الساير لتأجير السيارات» في فندق كراون بلازا، مجموعة من سيارات تويوتا، المنتج الأكثر موثوقية في صناعة السيارات، من سيارات الصالون الصغيرة إلى المركبات المتوسطة، وصولا إلى مركبات الدفع الرباعي لاند كروزر، كما ستتوافر للعملاء مجموعة من سيارات لكزس الفخمة، بالإضافة إلى خدمة السائق عند الطلب، مما يعني أن الساير لتأجير السيارات يوفر جميع الخيارات لتلبية متطلبات العملاء.



وبهذا تعزز الساير لتأجير السيارات من دعمها لقطاع الفنادق حيث إنها متواجدة أيضا في فندق بستكي الدولي بمنطقة بنيد القار في محافظة العاصمة. كما تلتزم الساير لتأجير السيارات بتقديم خدمات أسرع لقطاع الأعمال المتنامي في محافظة الأحمدي، حيث تم مؤخرا افتتاح المبنى الرئيسي الجديد بالكامل والذي يضم مكاتب المبيعات ومركز الخدمة.