على مسافة شهرين من الانتخابات التركية شديدة الحساسية، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات مشاركة 36 حزبا سياسيا فيها، تنقسم أكبرها بين تحالفين رئيسيين هما تحالف الشعب الحاكم ويضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مع توقعات بانضمام أحزاب جديدة، وتحالف «الأمة» المعارض الرئيسي المعروف أيضا بـ «الطاولة السداسية» الذي يضم 6 من أكبر الأحزاب المعارضة التي تتبع أيديولوجيات تصل إلى حد التنافر أحيانا، والتي يبدو انه لم يوحدها سوى العداء لحزب العدالة والرئيس رجب طيب أردوغان.



كما أعلن «حزب الظفر»، الذي يتزعمه القومي اليميني أوميت أوزداغ المعروف بعدائه الكبير للعرب بشكل عام، ورفضه المطلق للوجود السوري خاصة على الأراضي التركية، عن تحالف جديد تحت مسمى «تحالف آتا»، ومأخوذ من كلمة آتاتورك، وهو اللقب الذي يطلق على الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، والذي يعني أب الأتراك.

ومرشح هذا التحالف لانتخابات الرئاسة هو سنان أوغان. ويشار إلى أن أوزداغ، وأوغان، كانا قد انشقا في وقت سابق عن حزب «الجيد» القومي الذي كانت زعيمته ميرال آكشينير وقد انشقت بدورها مع قيادات أخرى، من حزب الحركة القومية الذي يرأسه دولت باهتشلي حليف اردوغان.



أما التحالف الرابع فهو «تحالف الحرية والعمل»، والذي يضم عدة أحزاب يسارية أبرزها حزب الشعوب الديموقراطية الكردي والمتهم بتأييد زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان.

وأطلق الرئيس أردوغان رسميا أمس الأول، حملته للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد توقيعه مرسوم تحديد موعدها في 14 مايو، وهو الموعد الذي تفاعل معه مرشح المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو قائلا: «تركيا بحاجة إلى هذا.

إنها بحاجة إلى انتخابات، وهي بحاجة إلى التغيير»، فيما أعلن أردوغان أنه سيكرس حملته لـ «تضميد جراح» البلاد بعد زلزال السادس من فبراير المدمر.



وأشار في تصريحات اليوم الأول بعد إطلاق الحملة أمس لاتساع تحالف الشعب الذي يقوده وقال: «سنكتب ملحمة 14 مايو معا كتحالف الشعب بجانب الأصدقاء الذين انضموا وسينضمون حديثا للتحالف» في إشارة على ما يبدو إلى حزب الرفاه بعد اجتماع ممثليه مع ممثلي حزب العدالة، فضلا عن حزب الدعوة الحرة ذي المرجعية الإسلامية الذي أعلن الانضمام لتحالف الشعب الحاكم.

وحمل أردوغان بشدة على خصومه في الطاولة السداسية، وقال: «الوثيقة المكونة من 12 مادة التي صدرت عن الائتلاف المجهول الذي بدأ بـ 6 أشخاص وأصبح ثمانية أو عشرة، هو إثبات مكتوب يفصح عن الاتجاه الذي يرغبون دفع بلدنا إليه».

وتابع: «الذي أمامنا ليس تحالفا بل ائتلاف، وليس على جدول أعمال هذا الائتلاف أي مسألة تتعلق ببلدنا وشعبنا».



من جهته، تعهد كليتشدار أوغلو، وهو موظف عام كبير سابق يحمل شهادة في الاقتصاد، بقطيعة كاملة مع حقبة أردوغان. وقال هذا الأسبوع: «نحن قريبون جدا اليوم من الإطاحة بعرش الطغاة».



بدوره، دافع حليف أردوغان وزعيم «الحركة القومية» دولت باهشتلي عن النظام الرئاسي وقال: «كاذب من يقول أن النظام الرئاسي هو نظام حكم الرجل الواحد».