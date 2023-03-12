

القاهرة - ناهد إمام



أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أنها ستبذل قصارى جهدها لدعم المصريين بالخارج في مختلف الفرص، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال من المصريين في أنحاء العالم، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية.



جاء ذلك خلال استقبالها رجل الأعمال المصري في الولايات المتحدة الأميركية وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورغان تشيس بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك ضمن تنفيذ استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتواصل مع المصريين البارزين في مختلف المجالات وربطهم بالوطن.



وأشارت الوزيرة - خلال اللقاء - إلى خطط إطلاق شركة متخصصة لاستثمارات المصريين بالخارج، والتي تعتزم وزارة الهجرة إطلاقها، بالتنسيق مع مختلف الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، وطرح فرص الاستثمار في عدد من المجالات التي يأتي في طليعتها الاستثمار العقاري والاستثمار الزراعي والثروة السمكية، بجانب قطاعات مختلفة تم طرح الاستثمار فيها، بعد مناقشات مستمرة مع عدد كبير من المستثمرين المصريين حول العالم.