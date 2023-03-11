منصورالسلطان



تمكن رجال نجدة الفروانية من إلقاء القبض على وافد آسيوي الجنسية بحالة تعاط بحوزتة 47 ظرف به مادة الهيروين المخدر جاهزة للبيع .

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني فإنه خلال قيام رجال نجدة الفروانية بنقطة تفتيش مساء اول من أمس في منطقة الفروانية صادف مرور سيارة يقودها وافد اسيوي الجنسية يبلغ من العمر 25 عاماً تبين انه بحالة تعاط وبعد انزاله من السيارة وتفتيشة احترازيا تم العثور على 47 ظرف هيروين جاهزة للبيع .



وخلال التحقيق الاولي مع الوافد الاسيوي اعترف بانه يتاجر بالمواد المخدة وانه كان ينوي بيع الهيروين المضبوط على المتعاطين .

وعليه تمت احالته وكمية الهيروين المضبوطة الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات .