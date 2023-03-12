أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان فجر اليوم الأحد، عن "تشكيل لجنة أمنية مشتركة" لمتابعة الأوضاع في البلاد وذلك بعد لقاء جمع بين قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية ان مجلس السيادة اقر تشكيل اللجنة بعد اجتماع بين رئيس المجلس قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو حيث بحثا "سير العملية السياسية مع ضرورة المضي قدما في الترتيبات المتفق عليها".

وقالت الوكالة ان اللجنة الأمنية تضم قوات نظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وجاء اللقاء بعد ساعات من بيان أصدره المتحدث باسم الجيش أكد فيه التزامهم بمجريات العملية السياسية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الإتفاق الإطاري.