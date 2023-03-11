تتواصل فعاليات الدورة الدولية الثالثة لمقدمي البرامج " التوك شو " والتي يقيمها اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي وبالتعاون مع وزارة الأوقاف .

وقام نخبة من أشهر مقدمي البرامج " التوك شو " بالعالم العربي والإسلامي اليوم السبت بحضور افتتاح المؤتمر السنوي للمعهد العالي للدراسات الاسلامية بحضور معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ونخبة من العلماء والائمة ورجال الدين

كما شاركوا بالحضور خلال مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان ايدلوجيا السلوك الصوفي بين النظرية والتطبيق في مواجهة التطرف للباحثة مروة رجب غزال

ومن الجدير بالذكر ان وزير الأوقاف ورئيس إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قد افتتحا الخميس الماضي الدورة الدولية لمقدمي البرامج " التوك شو" بحضور نخبة من كبار الشخصيات الإعلامية والدينية ، وتقام الدورة بأكاديمية الأوقاف بالقاهرة بدء من التاسع من مارس الجاري ولمدة عشرة أيام .

وتضم الدورة أشهر مقدمي البرامج التليفزيونية والإذاعية " التوك شو" في العالم العربي الإسلامي ولأول مرة علي أرض مصر ، ويحاضر بها مجموعة من أساتذة الإعلام والخبراء في مصر والعالم الإسلامي ، وتأتى فى إطار الدورات التى يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية، لدعم أعضاء الاتحاد من «٥٧» دول عربية وإسلامية فى أربع قارات، والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامى الجديد المنير والمستنير .