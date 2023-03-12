بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقيتي تهنئة لكل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى فخامة الرئيس آية الله الدكتور سيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما مشيدا سموه بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والهام الذي يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي والارتقاء بالتعاون بين البلدين بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية كل التقدم والازدهار.