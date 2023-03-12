بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، برسالتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى الرئيس آية الله الدكتور سيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمنها سموه خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما مشيدا سموه بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والهام متمنيا سموه لهما دوام الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية كل التقدم والازدهار.