أكد استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ما تمتلكه البنوك من مصدات مالية كبيرة

في ضوء الأخبار المتداولة عن إغلاق السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية بنك سيليكون فالي (SVB)، يؤكد بنك الكويت المركزي ومن خلال تواصله المباشر مع البنوك الكويتية أن انكشاف البنوك الكويتية على بنك سيليكون فالي ضئيل جدا للغاية.

وأعرب محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون عن استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ما تمتلكه البنوك من مصدات مالية كبيرة.

وبين المحافظ أن بنك الكويت المركزي لديه منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحصين القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار المالي.

وفي إطار هذه المنظومة، فإن هناك حزمة متكاملة من التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة إلى البنوك للمحافظة على سلامة أوضاعها المالية وتعزيز كافة مؤشرات السلامة المالية لديها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالمعايير الأساسية ومنها معيار كفاية رأس المال، ومعايير السيولة، والمعايير المتعلقة بجودة الأصول والربحية، بالإضافة إلى التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة في إطار تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي والخارجي، وما يتعلق أيضا بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك للحد من المخاطر الائتمانية، وأن قراراتها قد اتخذت بناء على دراسات وافية تمت لدى النظر في طلبات الاقتراض والتمويل.

وختم المحافظ مؤكدا سلامة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي، وأن بنك الكويت المركزي يمارس وظائفه وإجراءاته الرقابية على البنوك من خلال الرقابة المكتبية والتي تتم في ضوء نظام إحصائي يوفر المتطلبات الرقابية، ويسنده في ذلك وظائف رقابية من خلال التفتيش الميداني على البنوك بما يضمن استقرار وحدات هذا القطاع.