دعت قنصلية دولة الكويت بجدة اليوم الأحد المواطنين الكويتيين القادمين الى السعودية لاداء العمرة في شهر رمضان المبارك الى الالتزام بالبيان الصادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن حجز موعد العمرة عبر تطبيق نسك (NUSUK).

وذكرت القنصلية في بيان أن وزارة الحج والعمرة السعودية دعت المعتمرين من الداخل والخارج الى الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية عبر تطبيق (نسك) الذي يمكن تحميله بسهولة من خلال الأجهزة الذكية واختيار ما يناسبهم من الباقات المتاحة واستخراج التصريح.

واضافت ان الوزارة أتاحت للمواطنين والمقيمين استخراج التصاريح عبر تطبيق (توكلنا) ايضا على أن يكون المتقدم في كل الأحوال غير مصاب بعدوى نشطة من فيروس (كورونا - كوفيد 19) وغير مخالط لمصاب على أن يكون أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان.

ودعت القنصلية المواطنين الكويتيين الراغبين في أداء مناسك العمرة في شهر رمضان التقيد بالإرشادات المذكورة حفاظا على سلامة وصولهم واداء مناسكهم بيسر وسهولة مؤكدة انه بالامكان طلب المساعدة أو الاستفسار على مدار الساعة عبر الرقم هاتف طوارئ القنصلية (00966535571133).