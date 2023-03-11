الرداد ومي عمر وسلام بفيلم " بطل جيله " والتصوير خلال أيام

( بطل جيلة ) ثالث أعمال رويال صن للنجم حسن الرداد



تعاقد النجم حسن الرداد مع المنتج سامر المحضر علي بطولة فيلمه السينمائي الجديد " بطل جيله " ويبدأ الرداد تصوير مشاهده بأحدث أفلامه " بطل جيله " وهو انتاج رويال صن للمنتج سامر المحضر ، وبمشاركة النجمة مي عمر و النجم محمد سلام إخراج أحمد عبدالوهاب

تأليف محمود حمدان.

ومن المقرر بداية التصوير خلال الأيام القادمة في مصر بعد نهاية التحضيرات .

وأوضح المنتج سامر المحضر في تصريحات صحفية خاصة على ان هذا العمل يعد استمرار لأعمال رويال صن ، وان الفيلم يضم كوكبة من نجوم السينما المصرية والعربية.

وعلي جانب اخر أعرب النجم حسن الرداد عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر علي بطولة فيلم " بطل جيله " قائلًا عقب توقيع العقد انه يتطلع إلي بداية التصوير وان فكرة الفيلم جديدة ومفاجأة للجمهور مشيرًا إلي ان الفيلم يضم نخبة من النجوم مي عمر ومحمد سلام.

وتابع الرداد انه يأمل ان يكون " بطل جيله " هو بداية لإنطلاق عدة مشروعات أخري مع سامر المحضر، وعلي جانب اخر تعد شركة رويال صن للمنتج سامر المحضر ، هي المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "هارلي" بطولة النجم محمد رمضان،والنجمة مي عمر ، وقد بدأ التصوير خلال شهر فبراير الماضي.