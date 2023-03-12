أسامة أبو السعود



أعلن مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.أحمد العتيبي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حددت 16 مركزا رمضانيا موزعة على المحافظات الست لاقامة صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المقبل.



وقال العتيبي في تصريح صحافي إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت خطتها لافتتاح المراكز الرمضانية بواقع مركزين في محافظة العاصمة و3 مراكز في محافظة حولي ومركزين في الفروانية و3 في محافظة الجهراء و3 في محافظة مبارك الكبير و3 مراكز في محافظة الأحمدي ليصبح مجموع المراكز التي ستستقبل المصلين هذا العام خلال شهر رمضان 16 مركزا.



وأضاف العتيبي: كما شملت خطة العمل تجهيز جميع المراكز بكل المتطلبات والاحتياجات التي يتطلب وجودها لراحة المصلين خلال ليالي شهر رمضان المبارك.



وتابع العتيبي: حرصت وزارة الأوقاف على توفير خدمة النقل المباشر من جميع المراكز الرمضانية وفي كل المحافظات على الهواء مباشرة، على أن يكون مركز التحكم الرئيسي في مسجد جابر العلي بمنطقة الوزارات جنوب السرة.



وأوضح العتيبي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لن تألو جهدا في تسهيل كل الاجراءات التي من شأنها العمل على تذليل كل الصعاب التي قد تواجه المصلين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية والأهلية، كوزارة الداخلية لتنظيم حركة المرور، والبلدية لضمان استمرار النظافة، والطوارئ الطبية وغيرها من الجهات التي ستعمل كل حسب اختصاصها.



