مستقلة الحقوق أعلنت تضامنها مع قائمة المتحدون ودعمها للوقفة الاحتجاجية

آلاء خليفة



أصدرت جمعية طلبة كلية الحقوق بجامعة الكويت بيانا بشأن تهميش دور الجمعية وعدم الاهتمام بمصالح طلبة وطالبات الحقوق.

وقالت الجمعية في بيانها، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: بعد ان تقدمت جمعية طلبة كلية الحقوق بكتب رسمية من رئيس الهيئة الإدارية بمتطلبات تهم كل طالب وطالبة في كلية الحقوق ومن أهم هذه المطالبات: تعديل التقويم الجامعي الخاص بكلية الحقوق بشكل عام وفترة الاختبارات النهائية بشكل خاص وبعد اجتماع رئيس الهيئة الإدارية مع كل من عميد كلية الحقوق ومساعد العميد للشؤون الطلابية والمناقشة حول هذه المطالبات منذ بداية العام الدراسي الحالي، ولم يأت أي رد حول هذه المطالبات سواء كان بالقبول أو بالرفض مع بيان الاسباب لهذا الرفض، وكان القول انه لم يتم انعقاد اجتماع لمجلس الكلية فقد تم التأكد من أنه قد تم الاجتماع بعد تقديم الطلبات ولم تكن مدرجة ضمن أعمال اجتماعات مجلس الكلية، وبعد الاعلان عن جدول الاختبارات النهائية بمدة 27 يوما بدلا من تعديله او الرد على مطالبات الجمعية فهذا يعتبر رفضا ضمنيا لهذه الطلبات ويعتبر تهميشا لدور الجمعية والتي بدورها تعتبر الممثل الرسمي لطلبة وطالبات كلية الحقوق وعدم الاهتمام بمصلحة الطلبة والسماع لهم وهذا ما لا ترضاه جمعيتكم، فمثلما بدأنا بالسعي فسنظل نحاول بشتى الطرق تحقيق ما تأملون فلن يطول طريق علينا بدعم طلبتنا.



فلم يتبق بيننا وبين تحقيق متطلباتكم الا موافقة الجهات المعنية التي لها الكلمة الأخيرة بكل الكتب بشكل عام وبالتقويم الجامعي فيما يخص الاختبارات النهائية بشكل خاص، ومن منطلق واجبنا كممثلين لطلبة وطالبات الكلية ومن حرصنا على ايصال صوتكم يدعوكم أعضاء قائمة المتحدون في الهيئة الإدارية للوقفة الإحتجاجية امام لوبي كلية الحقوق لإيصال صوت الطلبة والطالبات الى عمادة الكلية على رفضنا التام لما يمارسونه من تهميش لمطالب الطلبة ومصلحتهم.



من ناحيتها، اعلنت قائمة المستقلة بكلية الحقوق بجامعة الكويت تضامنها مع أعضاء قائمة المتحدون في الهيئة الادارية ودعمها للوقفة الاحتجاجية، وقالت: سنسعى دائما الى تحقيق المتطلبات التي تصب في مصلحة طلبة وطالبات كلية الحقوق لتذليل الصعاب امامهم، رغم تهميش مقترحاتنا التي قمنا بتقديمها بداية العام الدراسي بألا يقل الجدول عن 33 يوما.