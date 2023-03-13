

أعلنت لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي عن تنظيم سباق الجولة الثالثة والختامية من بطولة الكويت للدراجات المائية (دراق ريس 2023) الجمعة المقبل في مدينة صباح الأحمد البحرية بمنطقة الخيران، وستشمل 3 فئات خصصت لها جوائز مالية قيمة مقدمة من الهيئة العامة للرياضة، حيث سيحصل الأول في فئة الأوبن على 2000 دينار والثاني على 1500 والثالث على 1000، وفي فئة سوبر ستوك سيحصل الأول على 1750 دينارا والثاني على 1250 والثالث على 900، فيما سيحصل الفائز بالمركز الأول في فئة ستوك على 1000 دينار والثاني على 750 والثالث على 500.



هذا، ووجه أمين السر العام في النادي خالد الفودري الدعوة لأبطال ومتسابقي الدراجات المائية من المواطنين والمقيمين للاشتراك في البطولة وعلى الراغبين في الاشتراك ضرورة مراجعة مقر النادي في السالمية من الساعة 5 إلى 9 مساء في موعد أقصاه غدا وذلك لتعبئة الاستمارة وتقديم الفحص الطبي.



وكانت نتائج الجولة الأولى التي أقيمت في 10 فبراير قد أسفرت عن تحقيق البطل العالمي وبطل آسيا محمد الباز المركز الأول في فئة الأوبن والبطل العالمي فهد الخلفان في فئة سوبر ستوك، والبطل العالمي فيصل طه بوربيع في فئة الستوك، فيما واصل الباز تألقه بفوزه بالمركز الأول في فئة الأوبن خلال الجولة الثانية التي أقيمت في 3 مارس وحقق سلمان بوصخر المركز الأول في فئة سوبر ستوك، وبدر الكندري في فئة الستوك.