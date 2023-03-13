

الدوحة - فريد عبدالباقي



يتواجد منتخب قطر الأول لكرة القدم في المستوى الأول خلال إجراء مراسم سحب قرعة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023، والتي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، حيث تقام القرعة في الدوحة أيضا في 11 مايو المقبل، وذلك بالاعتماد على تصنيف المنتخبات الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



ووفقا لآخر تصنيف للمنتخبات الآسيوية من قبل «فيفا»، فإن منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا السعودية وقطر جاءت في المستوى الأول، بينما سلطنة عمان وأوزبكستان والإمارات والعراق والصين والأردن في المستوى الثاني، وتأتي منتخبات البحرين وسورية وفلسطين وقيرغيزستان وفيتنام ولبنان في المستوى الرابع.



وبحسب أنظمة البطولة القارية، فإن المنتخبات الـ 24 يتم توزيعها على 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل منها المتصدر ووصيفه، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، وذلك لدور ثمن النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد الإكوادوري تعاقده مع المدرب الإسباني السابق لمنتخب قطر فيلكس سانشيز خلفا لجوستافو ألفارو، الذي ترك منصبه بعد مونديال قطر 2022.



وشهد مونديال قطر، خروج الإكوادور من الدور الأول باحتلال المركز الثالث خلف هولندا والسنغال، فيما قرر الاتحاد القطري عدم تجديد عقد المدرب سانشيز، مع انتهائه في 31 ديسمبر الماضي.



وقال سانشيز: «أتيت والحماس يملأني، بعد مجيئه إلى الإكوادور والاتفاق معه على قيادة المنتخب حتى مونديال 2026».



هذا، وتختتم اليوم مباريات الجولة العاشرة المؤجلة لدوري نجوم QNB لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، حيث يحل نادي قطر ضيفا على الأهلي بملعبه حمد بن خليفة في الـ 5:00 مساء، وبنفس التوقيت يلتقي الشمال مع أم صلال على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، والذي يحتضن لقاء الغرافة والعربي في الـ 7:45 مساء.