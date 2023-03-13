

توج نجم مركز الكويت للفروسية، البطل الألماني بيورن كويرتز بلقب الجولة السادسة من بطولة دوري الاتحاد الكويتي للفروسية التي أقيمت في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان.



وفاز الألماني بيورن كويرتز باللقب بعد تصدره لشوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140-145 سم، بعد جولة تمايز بزمن 35:96 ثانية وبدون نقاط جزاء، تلاه عناز العناز والإيطالي أنطونيو موروزو وعلي الخرافي وفواز السبيعي وعبدالله العوضي وغازي الجريوي.



وعلى ارتفاع 130-135 سم، جاء الفارس الدولي عبدالله الروضان أولا، تلاه غازي الجريوي وعبدالله العوضي وأحمد الأنصاري، فيما فاز الفارس عبدالله العصيمي بالمركز الأول على ارتفاع 120 سم.



وقال المدير الإداري للاتحاد الكويتي للفروسية صفيان بوقماز: «شهدت الجولة السادسة من الدوري الكويتي للفروسية أداء مشرفا ومنافسة قوية بين أكثر من فارس لتحقيق المركز الأول. وشارك 16 فارس وفارسة في شوط الجائزة الكبرى لهو دلالة قوية على تطوير الفروسية الكويتية والأمور تسير وفق الخطة التي وضعها مجلس الإدارة».



يذكر أن بنك برقان هو الراعي الرسمي والرئيسي لدوري الاتحاد الكويتي للفروسية.



وترأست لجنة الحكام الحكمة الدولية ابتسام العاروري، وضمت كلا من شارون القعود ولمى عبدالعال وندى العوضي، ويتولى تصميم المسلك المصمم يعقوب النصرالله ومحمد السعيد وآلاء السلطان. وترأس الحكم الدولي د.يحيى الهدبان حكام الساحة وساعده بدر الهيفي ومي الصقعبي.