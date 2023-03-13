

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



يعيش لاعبو الأهلي والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر مرارة السقوط بالخمسة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، حيث يبقى الفريق في جنوب أفريقيا لمدة يومين قبل أن يغادر غدا بريتوريا الى الكاميرون، لمواجهة فريق القطن الكاميروني الجمعة القادم ضمن الجولة قبل الأخيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وسادت حالة من الاستياء الشديد لدى إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بسبب السقوط في فخ الخسارة بخماسية، للمرة الثانية أمام صن داونز، بجانب تعقد موقف الأهلي بدوري أبطال أفريقيا واقترابه من توديع المسابقة.



ورفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، وضمن التأهل الى ربع النهائي للبطولة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز الثالث، خلف الهلال السوداني (9 نقاط).



ويحتاج الأهلي للفوز على القطن ثم على الهلال في القاهرة والوصول إلى 10 نقاط في انتظار هدية من صن داونز بالفوز على الهلال في السودان من أجل التأهل، وفي حال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين في الجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق في المواجهات المباشرة.



ويعني فوز الهلال على صن داونز تبخر فرصة الأهلي في التأهل بشكل رسمي، كما أن أي نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعني خروجه أيضا.