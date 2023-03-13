

انطلقت فعاليات المهرجان العربي التاسع للرياضة للجميع بمشاركة 15 دولة عربية المقام تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، حيث شهد حفل الافتتاح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالانابة فيصل اليتيم ممثلا لراعي المهرجان ونواب المدير العام حامد الهزيم لقطاع الرياضة للجميع وبشار عبدالله لقطاع الرياضة التنافسية وعدد من اعضاء السلك الديبلوماسي وسفراء الدول المشاركة.



وتضمن حفل الافتتاح اوبريت غنائيا غلب عليه الطابع الكويتي وشمل كافة الدول المشاركة.



من جانبه، أكد حامد الهزيم ان النسخة التاسعة للمهرجان تعد هي الأفضل نظرا لعدد الوفود المشاركة بجانب المشاركين. وقال: الهدف من استضافة المهرجان جاء من اجل دعم اواصر المحبة والصداقة وتبادل الخبرات بين كافة الشعوب العربية دعما لتعليمات القيادة السياسية بالاضافة الي تحقيق اهداف جامعة الدول العربية التي يقع تحت مظلتها الاتحاد العربي للرياضة للجميع.



وبين الهزيم الفعاليات المصاحبة للمهرجان التي أقيمت على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في صباح السالم في عدد من الالعاب مثل كرة السرعة، كرة الريشة الطائرة، كرة القدم للصالات، الكرة الطائرة سيدات.