

اختتمت الجمعة منافسات بطولة الكويت الدولية للموتوسيرف التي نظمها نادي الرياضات البحرية على شاطئ الخيران بمشاركة 30 متسابقا من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية التشيك.



وقال رئيس مجلس إدارة النادي محمد الزنكي إن منافسات الجولة استمرت يوما واحدا تنافس فيها المتسابقون بأربع فئات مختلفة، وأسفرت عن فوز فارس رمضان بالمركز الأول فئة الجونيور تلاه حمد الحداد ثانيا ثم المتسابقة التشيكية ليندا لوكشايدرا ثالثا، فيما فاز المتسابق عبدالرزاق البغلي بالمركز الأول لفئة جالانجر تلاه مبارك الفاضل ثانيا وسالم حيدر ثالثا، في حين حصلت المتسابقة التشيكية ليندا لوكشايدرا على المركز الأول في منافسات السيدات تلتها منيرة الشطي والتشيكية مارتينا لوكشايدرا ثالثا.



وذكر أن التشيكي لوكاس زاهوسكي حقق المركز الأول في فئة الماستر، في حين جاء مواطنه اليكس لوكشايدرا ثانيا وحسن بوعباس ثالثا.