

تنطلق اليوم منافسات دوري الكرة الطائرة رجال ضمن دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وتختتم 6 أبريل بمشاركة 8 مؤسسات جامعية بنظام دوري مجموعتين من دور واحد، حيث تلتقي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مع الجامعة الأميركية في المجموعة الأولي، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع كلية الكويت للعلوم للتكنولوجيا ضمن المجموعة الثانية على صالة التعليم التطبيقي بالشويخ، بينما تستضيف صالة كلية الكويت التقنية مواجهتي جامعة الكويت مع كلية الكويت التقنية، والجامعة الدولية للعلوم مع الجامعة الأسترالية، ويتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي.



وفي دوري سيدات الطائرة، توج فريق جامعة الخليج بلقب الدوري بعدما تغلبت على بنات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي خلال المواجهة التي جمعتهما بصالة التعليم التطبيقي في الشويخ، وبهذا الفوز تكون جامعة الخليج قد حصدت اللقب الثالث خلال الدورة بعد تحقيق لقب البادل وكرة السلة سيدات.



على الجانب الآخر، تنطلق منافسات الجولة الثانية لدوري كرة القدم للصالات للبنات التي تستضيفها صالة الجامعة الأميركية يلتقي جامعة الخليج مع كلية الكويت التقنية، والجامعة الأميركية يقابل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وكانت الجولة الأولى قد انطلقت امس بمواجهة جامعة الخليج مع التطبيقي والجامعة الأمريكية مع كلية الكويت التقنية، وتقام المنافسات من دوري من دور واحد يحصل على اللقب صاحب أعلى رصيد ويحل الثاني وصيفا.



وفي الجولة الرابعة لدوري كرة القدم العشبي رجال، تلتقي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لفك شراكة المجموعة الثانية بعدما تربع الفريقان على قمة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بتحقيق العلامة الكاملة، بينما يبحث كلية القانون الكويتية العالمية والجامعة الأمريكية في الكويت عن الانتصار الثاني، حيث يتساوى الفريقان في رصيد 3 نقاط من خلال فوز واحد وهزيمتين، وتتطلع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا إلى تحقيق أول انتصار لها خلال دوري القدم بعدما تلقت ثلاث هزائم عندما تقابل كلية الكويت التقنية برصيد 3 نقاط.