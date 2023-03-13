القاهرة - ناهد إمام



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، على تخصيص نحو 12 مليون م2، بـ 4 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - الفيوم الجديدة - العلمين الجديدة - أسوان الجديدة)، لعدد من المطورين الصناعيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على تلك الأراضي، لإقامة مشروع مطور صناعي عليها، لتوفير مزيد من فرص العمل، والأراضي الصناعية، ودعما لخطة التنمية الصناعية الشاملة.



وأوضح وزير الإسكان - في بيان، امس أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تخصيص تلك الأراضي لإقامة مشروع المطور الصناعي عليها، طبقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 2023/2/20، وعلى أن تلتزم الشركات المخصص لها، بالضوابط والاشتراطات التالية: يتم تخصيص قطعة الأرض المطلوبة للشركة على مرحلتين متساويتين، ويتم منح مدة 6 أشهر من تاريخ تسلم الأرض لاستصدار القرار الوزاري لكامل المشروع (المرحلتين) والتراخيص اللازمة للمرحلة الأولى، وتكون المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع 5 سنوات للمرحلتين معا كحد أقصى، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ توقيع محضر تسلم قطعة الأرض.



وأضاف الوزير: «يتم التسلم والتعامل على المرحلة الثانية، عند الوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل لمباني المرحلة الأولى، ونسبة 100% لمرافق المرحلة الأولى، وكذا الالتزام بالأنشطة المقررة للمطور الصناعي، والمعتمدة في المخطط العام المقدم من المطور، وتنفيذ الخدمات اللازمة للمشروع طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008».



وتابع: «انه في حالة إقامة أنشطة لخدمة خارج المشروع يتم سداد العلاوات المقررة بعد الحصول على الموافقات الفنية، ويتم تحديد سعر الأرض من خلال اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، طبقا للمتبع في تاريخ التخصيص مع مراعاة الضوابط المقررة بقرار مجلس الوزراء، كما يتم الالتزام بالسداد والسعر المحدد والمعتمد لأرض المشروع، والمحدد من بداية المشروع (سعر المرحلة الثانية مثل سعر المرحلة الأولى)، وفي حالة عدم إثبات الجدية، يتم إلغاء تسليم المرحلة الثانية، وتطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشأن، وعمل التسويات المالية اللازمة».



بدوره، قال د.وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة: «يتم سداد قيمة الأرض كالتالي، سداد الدفعة المقدمة، ونسبتها 10% من إجمالي كامل قطعة الأرض المتاحة للمطور (المرحلة الأولى والثانية معا) خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، وسداد دفعة التعاقد ونسبتها 15% من قيمة كل مرحلة عند توقيع العقد، ليكون إجمالي المسدد بنسبة 25% لكل مرحلة عند إبرام التعاقد».



وأضاف: «يتم منح المطور فترة سماح قدرها سنتان من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولى، على أن يتم استكمال سداد الـ 75% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على 5 أقساط سنوية متساوية، وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة من تاريخ السداد، على أن تطبق نفس الفائدة على أراضي المصانع الصغيرة التي يتم تخصيصها داخل المشروع، وبعد استكمال الموافقات اللازمة لتسلم المرحلة الثانية، يتم سداد دفعة تقدر بنحو 15% من قيمة المرحلة، بداية من تاريخ توقيع محضر التسلم، على أن يتم استكمال سداد الـ 75% على 5 أقساط سنوية متساوية، وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد، ويلتزم المطور بتنمية المنطقة الصناعية، وإقامة صناعات متوافقة بيئيا، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية وتزويدها بالمرافق اللازمة».